WinkСериалыПозови и я приду1-й сезон
Позови и я приду (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
8.92014, Позови и я приду. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Любовь к сыну, которого героиня вынуждена была оставить в детдоме, когда была несовершеннолетней... Любовь к мужчине, усыновившего её ребенка... И разлучница, стремящаяся заполучить этого мужчину через привязанность ребёнка, который ей не нужен... Но истинная любовь побеждает...
Сериал Позови и я приду 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- ГЯРежиссёр
Глеб
Якубовский
- ЕПАктриса
Елена
Полякова
- ЕВАктёр
Евгений
Волоцкий
- Актёр
Анатолий
Руденко
- МДАктриса
Марина
Денисова
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ИЗАктёр
Игорь
Запрудский
- НААктриса
Надежда
Анципович
- ЗФАктриса
Зоя
Фромичева-Корсакова
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- КОСценарист
Кирилл
Олюшкин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- АМОператор
Алексей
Макеев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко