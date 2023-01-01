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Позови и я приду
1-й сезон

Позови и я приду (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Позови и я приду. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Любовь к сыну, которого героиня вынуждена была оставить в детдоме, когда была несовершеннолетней... Любовь к мужчине, усыновившего её ребенка... И разлучница, стремящаяся заполучить этого мужчину через привязанность ребёнка, который ей не нужен... Но истинная любовь побеждает...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Позови и я приду»

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