Позови и я приду. Серия 1
Wink
Сериалы
Позови и я приду
1-й сезон
1-я серия

Позови и я приду (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02014, Позови и я приду. Серия 1
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Любовь к сыну, которого героиня вынуждена была оставить в детдоме, когда была несовершеннолетней... Любовь к мужчине, усыновившего её ребенка... И разлучница, стремящаяся заполучить этого мужчину через привязанность ребёнка, который ей не нужен... Но истинная любовь побеждает...

Сериал Позови и я приду 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Позови и я приду»