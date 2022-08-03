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Полюби меня такой
1-й сезон

Полюби меня такой (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Полюби меня такой. Сезон 1 4 серии
Мелодрама, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

По сюжету, капризная и эгоистичная дочь столичного богача Даша готовится к свадьбе с помощником отца Павлом. Она настолько капризная, что иногда своими требованиями раздражает всех вокруг и даже собственную подругу Ксению.

Страна
Украина
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Полюби меня такой»