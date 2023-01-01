Полюби меня такой
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Полюби меня такой

Полюби меня такой (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Полюби меня такой 1 сезон
Мелодрамы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

По сюжету, капризная и эгоистичная дочь столичного богача Даша готовится к свадьбе с помощником отца Павлом. Она настолько капризная, что иногда своими требованиями раздражает всех вокруг и даже собственную подругу Ксению.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Полюби меня такой»

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