Пока прошлое не разлучит нас (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
9.12024, Пока прошлое не разлучит нас. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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Сезоны и серии
О сериале
Молодой врач Вика Скворцова накануне защиты своего исследования знакомится с Олегом Родионовым, известным врачом-кардиологом и к тому же — новым начмедом в клинике, где она работает. Они проводят ночь вместе, а через месяц выясняется, что Вика беременна. Олег разводится с женой и делает предложение Вике. У неё начинается жизнь, о которой можно только мечтать — любящий муж, ожидание ребёнка, роскошная квартира и предстоящая долгосрочная командировка за границу. Но бывшая Олега всё чаще появляется в Викиной жизни и странно себя ведёт: она будто копирует молодую соперницу! Будучи уверенной в том, что бывшая намерена вернуть себе мужа, Вика решает вывести её на чистую воду.
Рейтинг
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- АААктриса
Анастасия
Артемьева
- АВАктёр
Алексей
Вакулов
- ЕБАктриса
Екатерина
Бежанова
- АТАктёр
Арсений
Тополага
- Актёр
Андрей
Заводюк
- РЮАктёр
Роман
Юрченко
- ВКАктёр
Виктор
Ким
- ВВСценарист
Валентина
Власова
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ИРПродюсер
Игорь
Ренард-Кио
- ОМПродюсер
Ольга
Миронова
- ПДХудожница
Полина
Дыкина
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков