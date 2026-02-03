Пока прошлое не разлучит нас (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Молодой врач Вика Скворцова накануне защиты своего исследования знакомится с Олегом Родионовым, известным врачом-кардиологом и к тому же — новым начмедом в клинике, где она работает. Они проводят ночь вместе, а через месяц выясняется, что Вика беременна. Олег разводится с женой и делает предложение Вике. У неё начинается жизнь, о которой можно только мечтать — любящий муж, ожидание ребёнка, роскошная квартира и предстоящая долгосрочная командировка за границу. Но бывшая Олега всё чаще появляется в Викиной жизни и странно себя ведёт: она будто копирует молодую соперницу! Будучи уверенной в том, что бывшая намерена вернуть себе мужа, Вика решает вывести её на чистую воду.

