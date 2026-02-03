Пока прошлое не разлучит нас
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Пока прошлое не разлучит нас
9.12024, Пока прошлое не разлучит нас 1 сезон
Мелодрама18+
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Пока прошлое не разлучит нас (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой врач Вика Скворцова накануне защиты своего исследования знакомится с Олегом Родионовым, известным врачом-кардиологом и к тому же — новым начмедом в клинике, где она работает. Они проводят ночь вместе, а через месяц выясняется, что Вика беременна. Олег разводится с женой и делает предложение Вике. У неё начинается жизнь, о которой можно только мечтать — любящий муж, ожидание ребёнка, роскошная квартира и предстоящая долгосрочная командировка за границу. Но бывшая Олега всё чаще появляется в Викиной жизни и странно себя ведёт: она будто копирует молодую соперницу! Будучи уверенной в том, что бывшая намерена вернуть себе мужа, Вика решает вывести её на чистую воду.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

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Актёры и съёмочная группа сериала «Пока прошлое не разлучит нас»