Подсудимый (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+63 мин
Подсудимый
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Подсудимый
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Подсудимый
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Подсудимый
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Подсудимый
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Подсудимый
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Подсудимый
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Подсудимый
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Подсудимый
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Подсудимый
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Подсудимый
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Подсудимый
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Подсудимый
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Подсудимый
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Подсудимый
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Подсудимый
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+59 мин
Подсудимый
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+59 мин
Подсудимый
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
Сюжет
Мрачная криминальная драма со звездой сериала «Убей меня, исцели меня» Чи Соном. Если вам нравятся напряженные детективные истории с размышлениями о природе правосудия и человеческой душе, то не пропустите сериал «Подсудимый» — 1 сезон доступен в отличном качестве на Wink.
Первый сезон познакомит вас с жизнерадостным прокурором по имени Пак Чон-у. Однажды он просыпается в камере смертников, не помня, как там оказался. �Ему предъявлено обвинение в убийстве жены, а дочь исчезла бесследно. Чон-у полон решимости доказать свою невиновность и найти ребенка, но каждый шаг приближает его к раскрытию мрачных тайн прошлого.
Сможет ли Пак Чон-у восстановить свое доброе имя и найти убийцу жены, узнаете в атмосферном триллере «Подсудимый» — смотреть онлайн в хорошем качестве (дорама) можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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