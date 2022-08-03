Подсудимый. Серия 7
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Подсудимый
1-й сезон
7-я серия

Подсудимый (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.22017, Pigoin
Драма, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Детективная дорама о прокуроре, сидящем в тюрьме за убийство жены и дочки – вспомнить, что произошло на самом деле, ему не дает амнезия. Пак Чону – успешный и амбициозный прокурор, специализирующийся на особо жестоких преступлениях. Его карьера идет в гору, а дома его ждут любимая жена и дочь. Однажды Чону достается дело об убийстве, в котором обвиняют Чха Минхо, брата-близнеца Чха Сонхо, наследника крупной корпорации. Минхо совершает самоубийство, но Чону подозревает, что оно было подстроено, а на месте погибшего на самом деле был его брат. Прокурор решает во что бы то ни стало докопаться до правды, но внезапно обнаруживает себя в тюрьме. Он не помнит последних месяцев, но самое страшное – ему грозит смертная казнь за убийство жены и дочки. Попытается ли Чону защищаться законным способом или сбежит, начав собственное расследование, узнаете, посмотрев сериал 2017 года «Подсудимый» онлайн.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb