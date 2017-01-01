Подсудимый (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Детективная дорама о прокуроре, сидящем в тюрьме за убийство жены и дочки – вспомнить, что произошло на самом деле, ему не дает амнезия. Пак Чону – успешный и амбициозный прокурор, специализирующийся на особо жестоких преступлениях. Его карьера идет в гору, а дома его ждут любимая жена и дочь. Однажды Чону достается дело об убийстве, в котором обвиняют Чха Минхо, брата-близнеца Чха Сонхо, наследника крупной корпорации. Минхо совершает самоубийство, но Чону подозревает, что оно было подстроено, а на месте погибшего на самом деле был его брат. Прокурор решает во что бы то ни стало докопаться до правды, но внезапно обнаруживает себя в тюрьме. Он не помнит последних месяцев, но самое страшное – ему грозит смертная казнь за убийство жены и дочки. Попытается ли Чону защищаться законным способом или сбежит, начав собственное расследование, узнаете, посмотрев сериал 2017 года «Подсудимый» онлайн.



