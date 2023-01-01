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Первое кафе «Принц»
1-й сезон

Первое кафе «Принц» (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.32007, Coffee Prince (The 1st Coffee Shop Prince) 17 серий
Криминал, Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Жизнь Ын-чхан трудна - все финансовые проблемы семьи решает она, так как является старшей дочерью. Она заботится о матери и о младшей сестре с 16 лет, поэтому девушка ведeт себя как парень.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb