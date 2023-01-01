9.32007, Coffee Prince (The 1st Coffee Shop Prince) 1 сезон
Криминал, Мелодрамы18+
Первое кафе «Принц» (сериал, 2007) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+62 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+60 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+58 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+61 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+62 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+60 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+61 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+62 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+61 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+62 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+65 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+65 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+62 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+60 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+63 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+66 мин
Пер�вое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+64 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
Сюжет
Ын-чан пришлось рано повзрослеть, взять на себя заботу о матери и младшей сестре и решать все финансовые проблемы семьи. У богатенького парня Хан-гюля свои проблемы, но совсем не денежные. Бабушка устраивает ему свидания, потому что хочет женить внука, а он категорически против. Судьба сводит их вместе, но Хан Кель принимает Ын Чан за парня, ведь ее неопрятный внешний вид многих сбивает с толку. И он делает ей весьма необычное предложение – сыграть роль его парня, чтобы отпугнуть потенциальных невест. Чем обернется эта затея для главных героев?
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Криминал, Мелодрамы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb