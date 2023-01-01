Первое кафе «Принц»
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Первое кафе «Принц»
9.32007, Coffee Prince (The 1st Coffee Shop Prince) 1 сезон
Криминал, Мелодрамы18+

Первое кафе «Принц» (сериал, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ын-чан пришлось рано повзрослеть, взять на себя заботу о матери и младшей сестре и решать все финансовые проблемы семьи. У богатенького парня Хан-гюля свои проблемы, но совсем не денежные. Бабушка устраивает ему свидания, потому что хочет женить внука, а он категорически против. Судьба сводит их вместе, но Хан Кель принимает Ын Чан за парня, ведь ее неопрятный внешний вид многих сбивает с толку. И он делает ей весьма необычное предложение – сыграть роль его парня, чтобы отпугнуть потенциальных невест. Чем обернется эта затея для главных героев?

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb