Первое кафе «Принц» (сериал, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ын-чан пришлось рано повзрослеть, взять на себя заботу о матери и младшей сестре и решать все финансовые проблемы семьи. У богатенького парня Хан-гюля свои проблемы, но совсем не денежные. Бабушка устраивает ему свидания, потому что хочет женить внука, а он категорически против. Судьба сводит их вместе, но Хан Кель принимает Ын Чан за парня, ведь ее неопрятный внешний вид многих сбивает с толку. И он делает ей весьма необычное предложение – сыграть роль его парня, чтобы отпугнуть потенциальных невест. Чем обернется эта затея для главных героев?



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