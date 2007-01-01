Первое кафе «Принц» (сериал, 2007) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Жизнь Ын-чхан трудна - все финансовые проблемы семьи решает она, так как является старшей дочерью. Она заботится о матери и о младшей сестре с 16 лет, поэтому девушка ведeт себя как парень.



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