WinkСериалыПервое кафе «Принц»1-й сезон14-я серия
9.32007, Coffee Prince (The 1st Coffee Shop Prince)
Криминал, Комедия18+
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Первое кафе «Принц» (сериал, 2007) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
Жизнь Ын-чхан трудна - все финансовые проблемы семьи решает она, так как является старшей дочерью. Она заботится о матери и о младшей сестре с 16 лет, поэтому девушка ведeт себя как парень.
Сериал Первое кафе «Принц» 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Криминал, Мелодрама
КачествоFull HD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb