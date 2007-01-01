Первое кафе «Принц». Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Первое кафе «Принц»
1-й сезон
12-я серия
9.32007, Coffee Prince (The 1st Coffee Shop Prince)
Криминал, Комедии18+

Первое кафе «Принц» (сериал, 2007) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Жизнь Ын-чхан трудна - все финансовые проблемы семьи решает она, так как является старшей дочерью. Она заботится о матери и о младшей сестре с 16 лет, поэтому девушка ведeт себя как парень.

Сериал Первое кафе «Принц» 1 сезон 12 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Мелодрамы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb