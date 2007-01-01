WinkСериалыПервое кафе «Принц»1-й сезон12-я серия
9.32007, Coffee Prince (The 1st Coffee Shop Prince)
Криминал, Комедии18+
Первое кафе «Принц» (сериал, 2007) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+62 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+60 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+58 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+61 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+62 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+60 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+61 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+62 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+61 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+62 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+65 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+65 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+62 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+60 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+63 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+66 мин
Пер�вое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+64 мин
Первое кафе «Принц»
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
Сюжет
Жизнь Ын-чхан трудна - все финансовые проблемы семьи решает она, так как является старшей дочерью. Она заботится о матери и о младшей сестре с 16 лет, поэтому девушка ведeт себя как парень.
Сериал Первое кафе «Принц» 1 сезон 12 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
Жа�нрыКомедии, Криминал, Мелодрамы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb