Первое кафе «Принц». Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Первое кафе «Принц»
1-й сезон
10-я серия
9.32007, Coffee Prince (The 1st Coffee Shop Prince)
Криминал, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Первое кафе «Принц» (сериал, 2007) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

Жизнь Ын-чхан трудна - все финансовые проблемы семьи решает она, так как является старшей дочерью. Она заботится о матери и о младшей сестре с 16 лет, поэтому девушка ведeт себя как парень.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Криминал, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb