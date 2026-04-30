Персонаж в клетке. Сезон 1
Wink
Сериалы
Персонаж в клетке
1-й сезон

Персонаж в клетке (мультсериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

2024, Long zhong ren 16 серий
Мультсериалы, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Парень Фэй Синкун и девушка Сы Жуй внезапно обнаруживают, что живут в мире комиксов. Пытаясь выбраться из этой клетки в реальный мир, они начинают бороться за свободу, раскрывая тайны древних сил и заговоров.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Мультсериалы, Триллер

Рейтинг

7.3 КиноПоиск