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Персонаж в клетке
Актёры и съёмочная группа сериала «Персонаж в клетке»

Актёры и съёмочная группа сериала «Персонаж в клетке»

Актёры

Гу Цзяншань

Гу Цзяншань

Gu Jiangshan
АктёрFei Xingkong, озвучка
Чжан Цзе

Чжан Цзе

Zhang Jie
АктёрBOSS / рассказчик, озвучка
Чжао Шуан

Чжао Шуан

Zhao Shuang
АктрисаMeng Qi, озвучка
Чжан Фучжэн

Чжан Фучжэн

Zhang Fuzheng
Актёрдополнительные голоса, озвучка
Не Сиин

Не Сиин

Nie Xiying
АктрисаSanjiao Tou / Shenmi Shaonu, озвучка
Сунь Лулу

Сунь Лулу

Sun Lulu
АктёрFei Er / Nu Gui, озвучка
Су Шанцин

Су Шанцин

Su Shangqing
АктёрChi Jian, озвучка
Чжао Итун

Чжао Итун

Zhao Yitong
АктрисаMo En / Si Rui's Mom, озвучка

Продюсеры

Чэнь Цин

Чэнь Цин

Chen Qing
Продюсер
Ли Ни

Ли Ни

Li Ni
Продюсер
Мо Энь

Мо Энь

Mo En
Продюсер
Чжан Шэнъянь

Чжан Шэнъянь

Zhang Shengyan
Продюсер

Композиторы

Би Хуэй

Би Хуэй

Bi Hui
Композитор