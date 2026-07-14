WinkСериалыПерсонаж в клеткеАктёры и съёмочная группа сериала «Персонаж в клетке»
Актёры и съёмочная группа сериала «Персонаж в клетке»
Актёры
Гу ЦзяншаньGu Jiangshan
АктёрFei Xingkong, озвучка
Чжан ЦзеZhang Jie
АктёрBOSS / рассказчик, озвучка
Чжао ШуанZhao Shuang
АктрисаMeng Qi, озвучка
Чжан ФучжэнZhang Fuzheng
Актёрдополнительные голоса, озвучка
Не СиинNie Xiying
АктрисаSanjiao Tou / Shenmi Shaonu, озвучка
Сунь ЛулуSun Lulu
АктёрFei Er / Nu Gui, озвучка
Су ШанцинSu Shangqing
АктёрChi Jian, озвучка
Чжао ИтунZhao Yitong
АктрисаMo En / Si Rui's Mom, озвучка