Персонаж в клетке. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Персонаж в клетке
1-й сезон
6-я серия
2024, Long zhong ren
Мультсериалы, Мелодрама16+

Персонаж в клетке (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Парень Фэй Синкун и девушка Сы Жуй внезапно обнаруживают, что живут в мире комиксов. Пытаясь выбраться из этой клетки в реальный мир, они начинают бороться за свободу, раскрывая тайны древних сил и заговоров.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Мультсериалы, Триллер
Качество
Full HD
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

7.3 КиноПоиск