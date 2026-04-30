WinkСериалыПерсонаж в клетке1-й сезон12-я серия
2024, Long zhong ren
Мультсериалы, Мелодрама16+
Персонаж в клетке (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+17 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+17 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+16 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+19 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+17 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+17 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+18 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+18 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+20 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+19 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+19 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+20 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+19 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+18 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+18 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+18 мин
Персонаж в клетке
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Парень Фэй Синкун и девушка Сы Жуй внезапно обнаруживают, что живут в мире комиксов. Пытаясь выбраться из этой клетки в реальный мир, они начинают бороться за свободу, раскрывая тайны древних сил и заговоров.
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