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Отель с секретом
1-й сезон

Отель с секретом (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.92014, The secret hotel 16 серий
Комедия, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главная героиня - свадебный распорядитель, или как её ещё называют - свадебный координатор в одном из роскошных отелей, где происходит загадочное убийство. Расследование которого будет проходить на фоне романтических отношений между героиней, ее бывшем мужем и новым бойфрендом.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb