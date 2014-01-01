Отель с секретом. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Отель с секретом
1-й сезон
6-я серия

Отель с секретом (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.92014, The secret hotel
Комедия, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главная героиня - свадебный распорядитель, или как её ещё называют - свадебный координатор в одном из роскошных отелей, где происходит загадочное убийство. Расследование которого будет проходить на фоне романтических отношений между героиней, ее бывшем мужем и новым бойфрендом.

Сериал Отель с секретом 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb