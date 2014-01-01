Отель с секретом. Сезон 1. Серия 9
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Отель с секретом
1-й сезон
9-я серия

Отель с секретом (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

8.92014, The secret hotel
Комедии, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главная героиня - свадебный распорядитель, или как её ещё называют - свадебный координатор в одном из роскошных отелей, где происходит загадочное убийство. Расследование которого будет проходить на фоне романтических отношений между героиней, ее бывшем мужем и новым бойфрендом.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы, Детективы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb