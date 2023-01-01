Отель с секретом
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Отель с секретом

Отель с секретом (сериал, 2014) смотреть онлайн

8.92014, The secret hotel 1 сезон
Комедии, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Нам Сан-хе — талантливый свадебный распорядитель в шикарном отеле «Секрет». Именно она следит за сервировкой столов, доставкой цветов, составлением меню и улаживает любые проблемы. Только на этот раз проблема с женихом: красавец Гу Хэ-ен — бывший парень Сан-хе. Но свадьба все равно должна пройти идеально! Ведь это шанс показать руководству свой профессионализм и навсегда распрощаться с Хэ-еном.

Если только не произойдет что-то совсем из ряда вон выходящее. Например, убийство...

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb