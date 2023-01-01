Отель с секретом (сериал, 2014) смотреть онлайн
8.92014, The secret hotel 1 сезон
Комедии, Мелодрамы16+
Сезоны и серии
- 16+63 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+59 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+59 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+62 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+62 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+62 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+62 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+63 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+64 мин
Отель с секретом
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Нам Сан-хе — талантливый свадебный распорядитель в шикарном отеле «Секрет». Именно она следит за сервировкой столов, доставкой цветов, составлением меню и улаживает любые проблемы. Только на этот раз проблема с женихом: красавец Гу Хэ-ен — бывший парень Сан-хе. Но свадьба все равно должна пройти идеально! Ведь это шанс показать руководству свой профессионализм и навсегда распрощаться с Хэ-еном.
Если только не произойдет что-то совсем из ряда вон выходящее. Например, убийство...
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Детективы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb