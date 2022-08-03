Тамара помогает людям, работая психологом в телефонной службе. Особенно Тамаре нравится работать по ночам, потому что отношения с мужем у девушки давно разладились. Вместе с супругами проживает Марина — трудный подросток, который постоянно грубит Тамаре и Андрею. Марина — дочь сестры Тамары. Отвечая на телефонные звонки, Тамара знакомится с Костей. У мужчины не складываются отношения с сыном-подростком. Молодые люди начинают общаться, вскоре они понимают, что их отношения выходят за рамки дружбы. Тем временем Тамару бросает муж, а по телефону начинаются звонки с угрозами. Неизвестный обещает девушке серьезные неприятности. Костя предлагает Тамаре свою помощь.

