WinkСериалыОдно теплое слово1-й сезон
Одно теплое слово (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.72020, Одно теплое слово. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Тамара помогает людям, работая психологом в телефонной службе. Особенно Тамаре нравится работать по ночам, потому что отношения с мужем у девушки давно разладились. Вместе с супругами проживает Марина — трудный подросток, который постоянно грубит Тамаре и Андрею. Марина — дочь сестры Тамары. Отвечая на телефонные звонки, Тамара знакомится с Костей. У мужчины не складываются отношения с сыном-подростком. Молодые люди начинают общаться, вскоре они понимают, что их отношения выходят за рамки дружбы. Тем временем Тамару бросает муж, а по телефону начинаются звонки с угрозами. Неизвестный обещает девушке серьезные неприятности. Костя предлагает Тамаре свою помощь.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- АМРежиссёр
Анарио
Мамедов
- АНАктриса
Александра
Никифорова
- ЕВАктёр
Егор
Вадов
- КБАктриса
Кристина
Борейко
- АМАктёр
Андрей
Москвичев
- Актриса
Алеса
Качер
- ПВАктриса
Полина
Ватага
- ДГАктёр
Дмитрий
Гарнов
- НСАктёр
Николай
Сороканов
- ВДАктёр
Владислав
Дунаев
- ЮСАктёр
Юрий
Сазонов
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- ГЧМонтажёр
Гелиос
Чучка
- БКОператор
Борис
Кирисенко