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Одно теплое слово
1-й сезон

Одно теплое слово (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.72020, Одно теплое слово. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Тамара помогает людям, работая психологом в телефонной службе. Особенно Тамаре нравится работать по ночам, потому что отношения с мужем у девушки давно разладились. Вместе с супругами проживает Марина — трудный подросток, который постоянно грубит Тамаре и Андрею. Марина — дочь сестры Тамары. Отвечая на телефонные звонки, Тамара знакомится с Костей. У мужчины не складываются отношения с сыном-подростком. Молодые люди начинают общаться, вскоре они понимают, что их отношения выходят за рамки дружбы. Тем временем Тамару бросает муж, а по телефону начинаются звонки с угрозами. Неизвестный обещает девушке серьезные неприятности. Костя предлагает Тамаре свою помощь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Одно теплое слово»