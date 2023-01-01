Одно теплое слово (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Тамара — дипломированный психолог, работает в телефонной службе доверия. Ночные смены для нее не обязанность, а отдушина от постоянных семейных неурядиц — у нее проблемы с мужем Андреем, с которым давно уже нет взаимопонимания. Однажды в службу доверия звонит Костя — он переживает побег сына-подростка. В процессе общения Тома и Костя понимают, что становятся ближе друг к другу. Но Тамара сразу предупреждает, что это общение ни к чему не приведет, ведь она замужем. Вскоре Тамару начинают преследовать странные звонки с незнакомого номера. Тогда свою помощь Тамаре предлагает Костя… Но, как выяснится, у него свои мотивы.



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