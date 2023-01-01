Одно теплое слово (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Тамара — дипломированный психолог, работает в телефонной службе доверия. Ночные смены для нее не обязанность, а отдушина от постоянных семейных неурядиц — у нее проблемы с мужем Андреем, с которым давно уже нет взаимопонимания. Однажды в службу доверия звонит Костя — он переживает побег сына-подростка. В процессе общения Тома и Костя понимают, что становятся ближе друг к другу. Но Тамара сразу предупреждает, что это общение ни к чему не приведет, ведь она замужем. Вскоре Тамару начинают преследовать странные звонки с незнакомого номера. Тогда свою помощь Тамаре предлагает Костя… Но, как выяснится, у него свои мотивы.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- АМРежиссёр
Анарио
Мамедов
- АНАктриса
Александра
Никифорова
- ЕВАктёр
Егор
Вадов
- КБАктриса
Кристина
Борейко
- АМАктёр
Андрей
Москвичев
- Актриса
Алеса
Качер
- ПВАктриса
Полина
Ватага
- ДГАктёр
Дмитрий
Гарнов
- НСАктёр
Николай
Сороканов
- ВДАктёр
Владислав
Дунаев
- ЮСАктёр
Юрий
Сазонов
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- ГЧМонтажёр
Гелиос
Чучка
- БКОператор
Борис
Кирисенко