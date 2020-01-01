Одно теплое слово (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Жизнь бизнес-леди Лизы Новиковой напоминает картинку из модного журнала: счастливая семья, заботливый муж, двое чудесных детей, роскошный особняк и успешное дело – сеть салонов мебели. Однако на самом деле ее муж, амбициозный и самолюбивый Герман, втайне завидует успеху жены, поэтому, когда Лиза едет в родной город открывать юбилейный салон, Герман быстро оформляет развод и забирает детей. Во время судебного процесса за опекунство он предлагает отдать Лизе дочь и сына в обмен на ее бизнес.



