Одно теплое слово (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.72020, Одно теплое слово. Серия 2
Мелодрама16+
Жизнь бизнес-леди Лизы Новиковой напоминает картинку из модного журнала: счастливая семья, заботливый муж, двое чудесных детей, роскошный особняк и успешное дело – сеть салонов мебели. Однако на самом деле ее муж, амбициозный и самолюбивый Герман, втайне завидует успеху жены, поэтому, когда Лиза едет в родной город открывать юбилейный салон, Герман быстро оформляет развод и забирает детей. Во время судебного процесса за опекунство он предлагает отдать Лизе дочь и сына в обмен на ее бизнес.
Сериал Одно теплое слово 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- АМРежиссёр
Анарио
Мамедов
- АНАктриса
Александра
Никифорова
- ЕВАктёр
Егор
Вадов
- КБАктриса
Кристина
Борейко
- АМАктёр
Андрей
Москвичев
- Актриса
Алеса
Качер
- ПВАктриса
Полина
Ватага
- ДГАктёр
Дмитрий
Гарнов
- НСАктёр
Николай
Сороканов
- ВДАктёр
Владислав
Дунаев
- ЮСАктёр
Юрий
Сазонов
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- ГЧМонтажёр
Гелиос
Чучка
- БКОператор
Борис
Кирисенко