Одиночки. Сезон 1
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1-й сезон

Одиночки (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.22023, Одиночки. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Три матери-одиночки по воле судьбы оказываются под одной крышей. Каждая из героинь по-своему объясняет свое одиночество: бойкая и активная Ольга — «я все могу сама и обойдусь без мужчин», робкая и забитая Гуля — «я не достойна любви», усталая от жизни Вера — «все мужики — козлы». Пытаясь выжить с детьми на руках без помощи родных и близких, они создают клуб «Мамы помогают мамам». Этот проект не только помогает встать им на ноги, но и найти свою судьбу.


Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одиночки»