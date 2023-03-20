Одиночки (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
8.22023, Одиночки. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Три матери-одиночки по воле судьбы оказываются под одной крышей. Каждая из героинь по-своему объясняет свое одиночество: бойкая и активная Ольга — «я все могу сама и обойдусь без мужчин», робкая и забитая Гуля — «я не достойна любви», усталая от жизни Вера — «все мужики — козлы». Пытаясь выжить с детьми на руках без помощи родных и близких, они создают клуб «Мамы помогают мамам». Этот проект не только помогает встать им на ноги, но и найти свою судьбу.
Рейтинг
6.8 IMDb
- АМРежиссёр
Артем
Марков
- ЕДАктриса
Екатерина
Данилова
- Актриса
Ирина
Ефремова
- ИБАктриса
Ирина
Бутанаева
- ТГАктриса
Татьяна
Гаркуша
- МДАктёр
Максим
Дубовский
- АКАктёр
Артем
Курень
- ЕНАктёр
Евгений
Никитин
- АГАктриса
Арина
Гурьянова
- ТФАктриса
Татьяна
Фёдорова
- ККАктёр
Константин
Конюхов
- ККСценарист
Кира
Кузнецова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- АКПродюсер
Алексей
Кузнецов
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- ВСХудожник
Владлен
Семченков
- ФНОператор
Фёдор
Невров
- Композитор
Анатолий
Зубков