Одиночки (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Три матери-одиночки по воле судьбы оказываются под одной крышей. Каждая из героинь по-своему объясняет свое одиночество: бойкая и активная Ольга — «я все могу сама и обойдусь без мужчин», робкая и забитая Гуля — «я не достойна любви», усталая от жизни Вера — «все мужики — козлы». Пытаясь выжить с детьми на руках без помощи родных и близких, они создают клуб «Мамы помогают мамам». Этот проект не только помогает встать им на ноги, но и найти свою судьбу.





