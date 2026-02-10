Одербрух (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
Пока Мэгги пытается убежать от своего прошлого, вампиры ищут ее дочь, от которой зависит их будущее. Обеспечит ли клан свое процветание, расскажет сериал «Одербрух», 2 сезон которого можно найти в подписке Amediateka.
Второй сезон мистического детектива разворачивается спустя два года после финала первой главы. Мэгги и ее брат Кай в бегах — они пытаются скрыться от вампирского клана, с которым их связывают родственные узы. Мэгги — последняя женщина, которая является потомком кровопийц, и в ней клан видит ключ к своему выживанию. Однако Кито, сын вампирского старейшины, узнает о дочери Мэгги, от которой та отказалась много лет назад. Девушка понятия не имеет о своем наследии, но оказывается в страшной опасности. Тем временем Станислав твердо намерен доказать, что именно вампиры стоят за чередой жестоких убийств.
Присоединяйтесь к расследованию сверхъестественного — смотрите 2 сезон сериала «Одербрух» в подписке Amediateka на Wink.
