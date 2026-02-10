Одербрух (сериал, 2024) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

В немецкой деревне на границе с Польшей находят больше сотни обескровленных тел. За расследование берутся три детектива с темным прошлым. Мрачный триллер с налетом мистики «Одербрух» — сериал из Германии, ломающий жанровые ограничения.



Рядом с почти заброшенной деревней в регионе Одербрух, который расположен недалеко от границы с Польшей, обнаружена гора из трупов людей и животных. Они обескровлены, и среди них есть те, кто умер десятки лет назад. Полиция подозревает работу серийного убийцы и подключает к расследованию сразу трех детективов: местного инспектора Роланда Войта, его бывшую коллегу и возлюбленную Мэгги Кринг, уехавшую из Одербруха после трагической смерти брата, а также польского следователя Станислава Заяка. Им предстоит погрузиться в пугающую историю этого изолированного от остальной страны региона, где в воздухе до сих пор можно ощутить ужас Второй мировой войны и прошлое не спешит раскрывать свои тайны.



