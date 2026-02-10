Одербрух. Сезон 2. Серия 2
Одербрух
2-й сезон
2-я серия
7.92024, Oderbruch
Драма, Детектив18+
Одербрух (сериал, 2024) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

В немецкой деревне на границе с Польшей находят больше сотни обескровленных тел. За расследование берутся три детектива с темным прошлым. Мрачный триллер с налетом мистики «Одербрух» — сериал из Германии, ломающий жанровые ограничения.

Рядом с почти заброшенной деревней в регионе Одербрух, который расположен недалеко от границы с Польшей, обнаружена гора из трупов людей и животных. Они обескровлены, и среди них есть те, кто умер десятки лет назад. Полиция подозревает работу серийного убийцы и подключает к расследованию сразу трех детективов: местного инспектора Роланда Войта, его бывшую коллегу и возлюбленную Мэгги Кринг, уехавшую из Одербруха после трагической смерти брата, а также польского следователя Станислава Заяка. Им предстоит погрузиться в пугающую историю этого изолированного от остальной страны региона, где в воздухе до сих пор можно ощутить ужас Второй мировой войны и прошлое не спешит раскрывать свои тайны.

Чтобы увидеть, что ожидает героев, смотрите сериал «Одербрух» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Германия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

