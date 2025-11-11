Одербрух (сериал, 2024) смотреть онлайн
О сериале
В немецкой деревне на границе с Польшей находят больше сотни обескровленных тел. За расследование берутся три детектива с темным прошлым. Мрачный триллер с налетом мистики «Одербрух» — сериал из Германии, ломающий жанровые ограничения.
Рядом с почти заброшенной деревней в регионе Одербрух, который расположен недалеко от границы с Польшей, обнаружена гора из трупов людей и животных. Они обескровлены, и среди них есть те, кто умер десятки лет назад. Полиция подозревает работу серийного убийцы и подключает к расследованию сразу трех детективов: местного инспектора Роланда Войта, его бывшую коллегу и возлюбленную Мэгги Кринг, уехавшую из Одербруха после трагической смерти брата, а также польского следователя Станислава Заяка. Им предстоит погрузиться в пугающую историю этого изолированного от остальной страны региона, где в воздухе до сих пор можно ощутить ужас Второй мировой войны и прошлое не спешит раскрывать свои тайны.
Рейтинг
- КАРежиссёр
Кристиан
Альварт
- АДРежиссёр
Адольфо
Дж. Кольмерер
- ФКАктёр
Феликс
Крамер
- ЛГАктёр
Лукас
Грегорович
- КШАктриса
Каролина
Шух
- ШВАктёр
Штефан
Вейнерт
- МЭАктёр
Максимилиан
Эренрайх
- ЯХАктёр
Ян
Хрынкевич
- ДШАктёр
Доминик
Шифнер
- АХАктёр
Андре
Хеннике
- ВГАктёр
Винфрид
Глатцедер
- АМАктёр
Аксель
Мусташ
- РГАктёр
Роберт
Глатцедер
- АКАктёр
Алекс
Курдзелевич
- АРСценарист
Аренд
Реммерс
- КАСценарист
Кристиан
Альварт
- ЗКПродюсер
Зигфрид
Камль
- КАПродюсер
Кристиан
Альварт
- МЛПродюсер
Меган
Ливерс
- ЛВМонтажёр
Лаура
Вашауф