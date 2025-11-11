Одербрух (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Трое полицейских расследуют массовые убийства, происходившие на границе Германии и Польши на протяжении 50 лет. Кто мог совершить это страшное преступление, расскажет мрачный детектив «Оденбрух», 1 сезон которого вы найдете в подписке Amediateka.
Действие первого сезона разворачивается к востоку от Берлина, на самой границе с Польшей, где расположена болотистая местность под названием Одербрух. Здесь часто случаются наводнения, а во время Второй мировой войны именно в этих местах шла одна из самых кровопролитных битв на территории Германии. Инспектор Роланд Войт, для которого Одербрух когда-то был домом, приезжает сюда, чтобы расследовать загадочную находку — сотни обескровленных тел, сваленных в местных болотах. Также к делу подключаются польский следователь Станислав Заяк и Мэгги Кринг, бывшая девушка Войта, чей брат погиб при наводнении 1997 года. Все они скоро понимают, что имеют дело далеко не с обычными убийцами.
- КАРежиссёр
Кристиан
Альварт
- АДРежиссёр
Адольфо
Дж. Кольмерер
- ФКАктёр
Феликс
Крамер
- ЛГАктёр
Лукас
Грегорович
- КШАктриса
Каролина
Шух
- ШВАктёр
Штефан
Вейнерт
- МЭАктёр
Максимилиан
Эренрайх
- ЯХАктёр
Ян
Хрынкевич
- ДШАктёр
Доминик
Шифнер
- АХАктёр
Андре
Хеннике
- ВГАктёр
Винфрид
Глатцедер
- АМАктёр
Аксель
Мусташ
- РГАктёр
Роберт
Глатцедер
- АКАктёр
Алекс
Курдзелевич
- АРСценарист
Аренд
Реммерс
- КАСценарист
Кристиан
Альварт
- ЗКПродюсер
Зигфрид
Камль
- КАПродюсер
Кристиан
Альварт
- МЛПродюсер
Меган
Ливерс
- ЛВМонтажёр
Лаура
Вашауф