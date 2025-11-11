Одербрух (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Трое полицейских расследуют массовые убийства, происходившие на границе Германии и Польши на протяжении 50 лет. Кто мог совершить это страшное преступление, расскажет мрачный детектив «Оденбрух», 1 сезон которого вы найдете в подписке Amediateka.



Действие первого сезона разворачивается к востоку от Берлина, на самой границе с Польшей, где расположена болотистая местность под названием Одербрух. Здесь часто случаются наводнения, а во время Второй мировой войны именно в этих местах шла одна из самых кровопролитных битв на территории Германии. Инспектор Роланд Войт, для которого Одербрух когда-то был домом, приезжает сюда, чтобы расследовать загадочную находку — сотни обескровленных тел, сваленных в местных болотах. Также к делу подключаются польский следователь Станислав Заяк и Мэгги Кринг, бывшая девушка Войта, чей брат погиб при наводнении 1997 года. Все они скоро понимают, что имеют дело далеко не с обычными убийцами.



Чтобы окунуться в тайны этих пугающих мест, смотрите 1 сезон сериала «Одербрух»


