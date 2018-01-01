Wink
Актёры и съёмочная группа сериала «Одербрух»

Режиссёры

Кристиан Альварт

Christian Alvart
Режиссёр
Адольфо Дж. Кольмерер

Adolfo J. Kolmerer
Режиссёр

Актёры

Феликс Крамер

Felix Kramer
АктёрRoland Voit / Roland Void
Лукас Грегорович

Lukas Gregorowicz
АктёрStanislaw Zajak
Каролина Шух

Karoline Schuch
АктрисаMaggie Kring
Штефан Вейнерт

Stefan Weinert
АктёрArthur Kring (young)
Максимилиан Эренрайх

Maximilian Ehrenreich
АктёрRoland Voit (young)
Ян Хрынкевич

Jan Hrynkiewicz
АктёрFilip
Доминик Шифнер

Dominik Schiefner
АктёрDoktor Jankowski
Андре Хеннике

André Hennicke
АктёрPaul Möbius
Винфрид Глатцедер

Winfried Glatzeder
АктёрJustus Voit
Аксель Мусташ

Axel Moustache
АктёрTitu
Роберт Глатцедер

Robert Glatzeder
АктёрJustus Voit (young)
Алекс Курдзелевич

Aleks Kurdzielewicz
Актёр

Сценаристы

Аренд Реммерс

Arend Remmers
Сценарист
Кристиан Альварт

Christian Alvart
Сценарист

Продюсеры

Зигфрид Камль

Siegfried Kamml
Продюсер
Кристиан Альварт

Christian Alvart
Продюсер
Меган Ливерс

Meghan Lyvers
Продюсер

Монтажёры

Лаура Вашауф

Laura Wachauf
Монтажёр