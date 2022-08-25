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Образцовый детектив
1-й сезон

Образцовый детектив (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

9.12020, The good detective 16 серий
Детектив, Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Классическое противостояние двух детективов-напарников с противоположным подходом к ведению расследования – в исполнении корейцев и с Чаном Сынчжо из «Подснежника».

В южнокорейском городе Инчхон работают два детектива. Кан Точхан трудится в полиции уже 18 лет, пуская в ход свои связи и опыт, но периодически пренебрегая наукой и даже здравым смыслом. О Чихeк, наоборот, тщательно собирает доказательства и полагается на свои знания в криминалистике, не подпуская других людей близко. Несмотря на разную философию, им придется найти общий язык.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb