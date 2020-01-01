Образцовый детектив. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Образцовый детектив
1-й сезон
15-я серия

Образцовый детектив (сериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

9.12020, The good detective
Детектив, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Классическое противостояние двух детективов-напарников с противоположным подходом к ведению расследования – в исполнении корейцев и с Чаном Сынчжо из «Подснежника».

В южнокорейском городе Инчхон работают два детектива. Кан Точхан трудится в полиции уже 18 лет, пуская в ход свои связи и опыт, но периодически пренебрегая наукой и даже здравым смыслом. О Чихeк, наоборот, тщательно собирает доказательства и полагается на свои знания в криминалистике, не подпуская других людей близко. Несмотря на разную философию, им придется найти общий язык.

Смотрите корейскую дораму «Образцовый детектив» на Wink – онлайн и с русской озвучкой.

Сериал Образцовый детектив 1 сезон 15 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb