Образцовый детектив (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
- 18+65 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+64 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+65 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+67 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+64 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+66 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+64 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+64 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+66 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+64 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+66 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+65 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+67 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+67 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+67 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+72 мин
Образцовый детектив
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Классическое противостояние двух детективов-напарников с противоположным подходом к ведению расследования – в исполнении корейцев и с Чаном Сынчжо из «Подснежника».
В южнокорейском городе Инчхон работают два детектива. Кан Точхан трудится в полиции уже 18 лет, пуская в ход свои связи и опыт, но периодически пренебрегая наукой и даже здравым смыслом. О Чихeк, наоборот, тщательно собирает доказательства и полагается на свои знания в криминалистике, не подпуская других людей близко. Несмотря на разную философию, им придется найти общий язык.
Смотрите корейскую дораму «Образцовый детектив» на Wink – онлайн и с русской озвучкой.
Сериал Образцовый детектив 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.