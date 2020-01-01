Образцовый детектив (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Классическое противостояние двух детективов-напарников с противоположным подходом к ведению расследования – в исполнении корейцев и с Чаном Сынчжо из «Подснежника».



В южнокорейском городе Инчхон работают два детектива. Кан Точхан трудится в полиции уже 18 лет, пуская в ход свои связи и опыт, но периодически пренебрегая наукой и даже здравым смыслом. О Чихeк, наоборот, тщательно собирает доказательства и полагается на свои знания в криминалистике, не подпуская других людей близко. Несмотря на разную философию, им придется найти общий язык.



