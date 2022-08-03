Нюхач (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн
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О сериале
Чувствуете? Повеяло чем-то новеньким, а точнее — 4 сезоном сериала «Нюхач»! Узнать подробности личной жизни главных героев, страшные тайны вечно улыбающихся артистов цирка и судьбу кролика Урмаса будет особенно интересно, если 4 сезон сериала «Нюхач» смотреть онлайн в хорошем качестве.
Создатели детектива о человеке с невероятным обонянием пообещали, что в продолжении зрителей ждет много неожиданных сюжетных поворотов. Вернувшись из тихого и спокойного Таллина, Нюхач обнаруживает, что его давний приятель Виктор Лебедев попал под подозрение специального бюро расследований и теперь как никогда нуждается в его помощи. Друзей ждут новые расследования, более сложные и запутанные: дело художника, по злой иронии судьбы ставшего жертвой собственного творения, загадочная история убийства 30-летней давности, попытка массового отравления и еще много неразгаданных тайн.
Больше внимания сценаристы решили уделить личной жизни Нюхача, Виктора, Ирины, Юлии и Татьяны. 4 сезон, который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink, обязательно порадует тех, кого интересовали взаимоотношения героев.
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Артем
Литвиненко
- АЩРежиссёр
Антон
Щербаков
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Иван
Оганесян
- Актриса
Мария
Аниканова
- НГАктриса
Нина
Гогаева
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- ОКАктриса
Оксана
Коляденко
- ПКАктёр
Петр
Крылов
- АДАктёр
Андрей
Дебрин
- Актёр
Александр
Тютин
- Актёр
Борис
Каморзин
- АЛСценарист
Артем
Литвиненко
- АБСценарист
Андрей
Бабик
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- МАПродюсер
Максим
Асадчий
- АРПродюсер
Андрей
Ризванюк
- ЕЛХудожница
Евгения
Лисецкая
- ЕРХудожница
Елена
Рукавишникова
- ВЗМонтажёр
Владимир
Запрягалов
- АЛОператор
Андрей
Лисецкий
- ЕГОператор
Евгений
Губренко
- НМКомпозитор
Никита
Моисеев