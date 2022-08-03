Чувствуете? Повеяло чем-то новеньким, а точнее — 4 сезоном сериала «Нюхач»! Узнать подробности личной жизни главных героев, страшные тайны вечно улыбающихся артистов цирка и судьбу кролика Урмаса будет особенно интересно, если 4 сезон сериала «Нюхач» смотреть онлайн в хорошем качестве.



Создатели детектива о человеке с невероятным обонянием пообещали, что в продолжении зрителей ждет много неожиданных сюжетных поворотов. Вернувшись из тихого и спокойного Таллина, Нюхач обнаруживает, что его давний приятель Виктор Лебедев попал под подозрение специального бюро расследований и теперь как никогда нуждается в его помощи. Друзей ждут новые расследования, более сложные и запутанные: дело художника, по злой иронии судьбы ставшего жертвой собственного творения, загадочная история убийства 30-летней давности, попытка массового отравления и еще много неразгаданных тайн.



Больше внимания сценаристы решили уделить личной жизни Нюхача, Виктора, Ирины, Юлии и Татьяны. 4 сезон, который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink, обязательно порадует тех, кого интересовали взаимоотношения героев.

