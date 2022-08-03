Нюхач (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Сыщик с невероятным обонянием может раскрыть даже самое сложное преступление, но это мешает его личной жизни. Захватывающая криминальная драма с Кириллом Кяро: не пропустите сериал «Нюхач» — 1 сезон смотреть в отличном качестве можно на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с детективом-интеллектуалом по прозвищу Нюхач, чье сверхчувствительное обоняние становится ключом к расследованию запутанных преступлений. Его верный друг и сотрудник Специального бюро Расследований Виктор Лебедев часто привлекает Нюхача к делам, где обычные методы бессильны. Однако этот дар имеет и свою темную сторону: вносит беспорядок в личную жизнь героя. В каждом эпизоде вас ждут непредсказуемые повороты сюжета и напряженные детективные истории.



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