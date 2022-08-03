Нюхач (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Сыщик с невероятным обонянием может раскрыть даже самое сложное преступление, но это мешает его личной жизни. Захватывающая криминальная драма с Кириллом Кяро: не пропустите сериал «Нюхач» — 1 сезон смотреть в отличном качестве можно на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с детективом-интеллектуалом по прозвищу Нюхач, чье сверхчувствительное обоняние становится ключом к расследованию запутанных преступлений. Его верный друг и сотрудник Специального бюро Расследований Виктор Лебедев часто привлекает Нюхача к делам, где обычные методы бессильны. Однако этот дар имеет и свою темную сторону: вносит беспорядок в личную жизнь героя. В каждом эпизоде вас ждут непредсказуемые повороты сюжета и напряженные детективные истории.
Не терпится узнать, какие тайны раскроет загадочный Нюхач? Тогда не пропустите детектив «Нюхач» — смотреть сериал онлайн все серии в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Артем
Литвиненко
- АЩРежиссёр
Антон
Щербаков
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Иван
Оганесян
- Актриса
Мария
Аниканова
- НГАктриса
Нина
Гогаева
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- ОКАктриса
Оксана
Коляденко
- ПКАктёр
Петр
Крылов
- АДАктёр
Андрей
Дебрин
- Актёр
Александр
Тютин
- Актёр
Борис
Каморзин
- АЛСценарист
Артем
Литвиненко
- АБСценарист
Андрей
Бабик
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- МАПродюсер
Максим
Асадчий
- АРПродюсер
Андрей
Ризванюк
- ЕЛХудожница
Евгения
Лисецкая
- ЕРХудожница
Елена
Рукавишникова
- ВЗМонтажёр
Владимир
Запрягалов
- АЛОператор
Андрей
Лисецкий
- ЕГОператор
Евгений
Губренко
- НМКомпозитор
Никита
Моисеев