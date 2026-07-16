Нигдегород и его окрестности. Сезон 1
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Нигдегород и его окрестности
1-й сезон

Нигдегород и его окрестности (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Нигдегород и его окрестности. Сезон 1 12 серий
Мультсериалы, Фэнтези16+
Серия в подписке «PREMIER»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Что здесь происходит?» — именно этот вопрос возникает у каждого, кто оказался в Нигдегороде и его окрестностях. Странные создания, чудовища, поющие бомжи и разная паранормальщина. Со всем этим предстоит разобраться Новичку и его друзьям.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика, Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

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