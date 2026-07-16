2019, Нигдегород и его окрестности. Сезон 1. Серия 3
Мультсериалы, Фэнтези16+
Серия в подписке «PREMIER»
Нигдегород и его окрестности (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+22 мин
Нигдегород и его окрестности
Сезон 1 Серия 1
- 16+22 мин
Нигдегород и его окрестности
Сезон 1 Серия 2
- 16+22 мин
Нигдегород и его окрестности
Сезон 1 Серия 3
- 16+22 мин
Нигдегород и его окрестности
Сезон 1 Серия 4
- 16+22 мин
Нигдегород и его окрестности
Сезон 1 Серия 5
- 16+22 мин
Нигдегород и его окрестности
Сезон 1 Серия 6
- 16+22 мин
Нигдегород и его окрестности
Сезон 1 Серия 7
- 16+22 мин
Нигдегород и его окрестности
Сезон 1 Серия 8
- 16+22 мин
Нигдегород и его окрестности
Сезон 1 Серия 9
- 16+22 мин
Нигдегород и его окрестности
Сезон 1 Серия 10
- 16+22 мин
Нигдегород и его окрестности
Сезон 1 Серия 11
- 16+22 мин
Нигдегород и его окрестности
Сезон 1 Серия 12
О сериале
«Что здесь происходит?» — именно этот вопрос возникает у каждого, кто оказался в Нигдегороде и его окрестностях. Странные создания, чудовища, поющие бомжи и разная паранормальщина. Со всем этим предстоит разобраться Новичку и его друзьям.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика, Фэнтези, Мультсериалы
Время22 мин / 00:22
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