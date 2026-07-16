«Что здесь происходит?» — именно этот вопрос возникает у каждого, кто оказался в Нигдегороде и его окрестностях. Странные создания, чудовища, поющие бомжи и разная паранормальщина. Со всем этим предстоит разобраться Новичку и его друзьям.

