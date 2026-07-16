Нигдегород и его окрестности. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Нигдегород и его окрестности
1-й сезон
6-я серия
2019, Нигдегород и его окрестности. Сезон 1. Серия 6
Мультсериалы, Фэнтези16+

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Нигдегород и его окрестности (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

«Что здесь происходит?» — именно этот вопрос возникает у каждого, кто оказался в Нигдегороде и его окрестностях. Странные создания, чудовища, поющие бомжи и разная паранормальщина. Со всем этим предстоит разобраться Новичку и его друзьям.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика, Фэнтези, Мультсериалы
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

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