2019, Нигдегород и его окрестности. Сезон 1. Серия 6
Мультсериалы, Фэнтези16+
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Нигдегород и его окрестности (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
«Что здесь происходит?» — именно этот вопрос возникает у каждого, кто оказался в Нигдегороде и его окрестностях. Странные создания, чудовища, поющие бомжи и разная паранормальщина. Со всем этим предстоит разобраться Новичку и его друзьям.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика, Фэнтези, Мультсериалы
Время22 мин / 00:22
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