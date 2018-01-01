Need хелп (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Леня возвращается в родной городок, продержавшись в столичном университете всего год. В местном ВУЗе он снова оказывается на грани исключения. Чтобы закрыть вопрос, Леня срочно записывается в институтскую волонтерскую ячейку – проявлять социальную активность. Волонтеры оказываются не совсем такими, как он ожидал. Участники ячейки становится для парня главной мотивацией творить добро.

