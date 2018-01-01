Need хелп (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
7.72020, Need хелп. Сезон 1 8 серий
Драма, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Леня возвращается в родной городок, продержавшись в столичном университете всего год. В местном ВУЗе он снова оказывается на грани исключения. Чтобы закрыть вопрос, Леня срочно записывается в институтскую волонтерскую ячейку – проявлять социальную активность. Волонтеры оказываются не совсем такими, как он ожидал. Участники ячейки становится для парня главной мотивацией творить добро.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск