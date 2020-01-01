Need хелп. Сезон 1. Серия 1
Wink
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Need хелп
1-й сезон
1-я серия
7.72020, Need хелп. Сезон 1. Серия 1
Драма, Комедия18+

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Need хелп (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Леня возвращается в родной городок, продержавшись в столичном университете всего год. В местном ВУЗе он снова оказывается на грани исключения. Чтобы закрыть вопрос, Леня срочно записывается в институтскую волонтерскую ячейку – проявлять социальную активность. Волонтеры оказываются не совсем такими, как он ожидал. Участники ячейки становится для парня главной мотивацией творить добро.

Сериал Need хелп 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

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