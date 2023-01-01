Need хелп
Wink
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Need хелп
7.72020, Need хелп 1 сезон
Драмы, Комедии18+

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Need хелп (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Леня возвращается в родной городок, продержавшись в столичном университете всего год. В местном ВУЗе он снова оказывается на грани исключения. Чтобы закрыть вопрос, Леня срочно записывается в институтскую волонтерскую ячейку – проявлять социальную активность. Волонтеры оказываются не совсем такими, как он ожидал. Участники ячейки становится для парня главной мотивацией творить добро.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск