Need хелп. Сезон 1. Серия 8
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Need хелп
1-й сезон
8-я серия
7.72020, Need хелп. Сезон 1. Серия 8
Драма, Комедия18+

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Need хелп (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Леня возвращается в родной городок, продержавшись в столичном университете всего год. В местном ВУЗе он снова оказывается на грани исключения. Чтобы закрыть вопрос, Леня срочно записывается в институтскую волонтерскую ячейку – проявлять социальную активность. Волонтеры оказываются не совсем такими, как он ожидал. Участники ячейки становится для парня главной мотивацией творить добро.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

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