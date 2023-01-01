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Найди скрытые объекты
4-й сезон

Найди скрытые объекты (мультсериал, 2018) сезон 4 смотреть онлайн

8.62018, Найди скрытые объекты. Сезон 4 10 серий
Мультсериалы6+
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Сезоны и серии

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О сериале

Ам Ням учит ребят искать скрытые объекты и тренировать внимательность и память. Игра «Найди скрытые объекты» очень полезна для детей. Она не только тренирует зрительную память и внимательность ребенка, но и помогает ему запоминать новые цвета, предметы, явления.

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

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