Найди скрытые объекты (мультсериал, 2018) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн
8.52018, Найди скрытые объекты. Сезон 4. Серия 7
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»
О сериале
Ам Ням учит ребят искать скрытые объекты и тренировать внимательность и память. Игра «Найди скрытые объекты» очень полезна для детей. Она не только тренирует зрительную память и внимательность ребенка, но и помогает ему запоминать новые цвета, предметы, явления.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время3 мин / 00:03
Рейтинг
8.0 КиноПоиск