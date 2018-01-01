Найди скрытые объекты (мультсериал, 2018) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн
8.52018, Найди скрытые объекты. Сезон 4. Серия 6
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Сюжет
Ам Ням учит ребят искать скрытые объекты и тренировать внимательность и память. Игра «Найди скрытые объекты» очень полезна для детей. Она не только тренирует зрительную память и внимательность ребенка, но и помогает ему запоминать новые цвета, предметы, явления.
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