Найди скрытые объекты (мультсериал, 2018) смотреть онлайн
8.52018, Найди скрытые объекты 3 сезона
Мультсериалы6+
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Сюжет
Ам Ням учит ребят искать скрытые объекты и тренировать внимательность и память. Игра «Найди скрытые объекты» очень полезна для детей. Она не только тренирует зрительную память и внимательность ребенка, но и помогает ему запоминать новые цвета, предметы, явления.
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